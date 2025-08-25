El Presidente volverá a viajar al exterior
El líder libertario viajará a Los Ángeles el próximo jueves 4 de septiembre para participar de una conferencia con empresarios.
Milei planea retomar sus viajes internacionales viajes durante septiembre. Los mismos estarán ordenados en función de su permanencia en el país el domingo 7 de septiembre, fecha de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
En este camino, el libertario mantiene la idea de viajar a Los Ángeles el próximo jueves 4 de septiembre para participar de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional.
Luego, el jueves 11 viajará a Madrid para la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX.