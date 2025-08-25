El Presidente volverá a viajar al exterior

Milei planea retomar sus viajes internacionales viajes durante septiembre. Los mismos estarán ordenados en función de su permanencia en el país el domingo 7 de septiembre, fecha de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En este camino, el libertario mantiene la idea de viajar a Los Ángeles el próximo jueves 4 de septiembre para participar de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional.

Luego, el jueves 11 viajará a Madrid para la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX.