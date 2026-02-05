El PRO insiste en defender el uso cuatriciclos en Pinamar

El fallo judicial que prohibió la circulación de cuatriciclos y vehículos 4x4 en los médanos de Pinamar volvió a poner en evidencia la contradicción del PRO bonaerense, que eligió respaldar al intendente Juan Ibarguren y defender una práctica cuestionada por su peligrosidad y por el impacto que genera en la seguridad pública. La decisión de la Justicia se inscribe en una larga discusión sobre el uso recreativo de los médanos y la responsabilidad de los gobiernos locales frente a escenarios de riesgo.

La Frontera se convirtió en escenario de accidentes graves, y en símbolo del descontrol vehicular que el partido amarillo prefiere relativizar en nombre del turismo. Con un comunicado, la dirigencia provincial criticó la medida judicial y sostuvo que la gestión local garantiza orden y convivencia, aunque los hechos no respaldan el pronunciamiento.

La defensa del PRO ignora las denuncias por maniobras temerarias y falta de controles efectivos, mientras insiste en afirmar que la prohibición es “sesgada y política”. El intento de minimizar riesgos y priorizar la oferta turística por encima de la seguridad ciudadana, revela una postura que deja en segundo plano la protección de vecinos y visitantes, y que profundiza la polémica sobre el rol del Ejecutivo municipal en la costa bonaerense.