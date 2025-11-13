El PRO reafirma su bloque propio y descarta fusión con LLA

Luego de reunirse en su Consejo Nacional con dirigentes de todo el país, el PRO resolvió mantener un bloque propio en el Congreso y descartó una fusión con La Libertad Avanza.

El encuentro, encabezado por Mauricio Macri junto a Soledad Martínez y Facundo Pérez Carletti, tuvo como eje definir la estrategia hacia la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Aunque varias figuras del partido se incorporaron al oficialismo, como el reciente caso de Diego Santilli, la conducción reafirmó su autonomía. Macri, en ese marco, instó a sostener una visión liberal integral y a fortalecer la identidad partidaria como alternativa de gestión.