El Riesgo País volvió a perforar el piso de 500 puntos

El Riesgo País volvió a quebrar el piso de los 500 puntos básicos al descender hasta 497, aunque finalmente cerró en 508 unidades. La jornada estuvo marcada por la volatilidad, con un dólar oficial que acumuló su sexta rueda consecutiva en baja y terminó a 1.365 pesos para la compra y 1.415 para la venta. El Banco Central aprovechó el escenario y sumó 214 millones de dólares a sus reservas, gesto que buscó transmitir calma en medio de la incertidumbre.

En paralelo, el dólar mayorista retrocedió a 1.396 pesos, mientras que el blue avanzó a 1.440. Los financieros también mostraron movimientos dispares: el MEP se acomodó en 1.417,65 y el Contado con Liquidación en 1.466,40.

Po otra parte, las acciones argentinas en Wall Street sufrieron fuertes retrocesos, con caídas de hasta 7,8%. El Merval acompañó la tendencia y recortó 5,3% hasta los 2.856.344 puntos.