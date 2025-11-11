El sector textil cayó 18% y perdió 5.000 empleos

Según el informe mensual de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector se desplomó 18,1% en agosto respecto al mismo mes de 2024. Esta cifra supera ampliamente el 4,4% de contracción que registró en promedio la industria nacional. Además, la caída también es superior a la variación interanual de julio, que fue de -10,1%.

Otro de los datos alarmantes es el uso de la capacidad instalada textil se ubicó en apenas 41,5%, casi nueve puntos porcentuales por debajo del año anterior. El promedio de todo el aparato industrial es de 59,4%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El deterioro también impacta de lleno en el mercado laboral. En julio de 2025, los sectores de textiles, confección, cuero y calzado contabilizaron 108.000 empleos formales, lo que representa una reducción de 5.000 puestos de trabajo respecto al mismo mes de 2024. Se trata de una tendencia de contracción sostenida desde febrero del año pasado.