El Senado dio dictamen al proyecto de Inocencia Fiscal y se tratará el 26 de diciembre

El Senado otorgó dictamen de mayoría al proyecto “Inocencia Fiscal”, impulsado por La Libertad Avanza y sus aliados, el cual será debatido el 26 de diciembre junto al Presupuesto 2026.

La iniciativa del oficialismo busca blanquear los “dólares del colchón” y plantea un cambio de paradigma al considerar a los contribuyentes inocentes hasta que el fisco pruebe lo contrario. Desde la oposición cuestionaron la propuesta, al advertir que se trata de un nuevo blanqueo de capitales que favorece a grandes evasores y podría ser aprovechado por sectores vinculados al narcotráfico y al contrabando, lo que expone tensiones en la estrategia oficialista y abre dudas sobre su aplicación práctica.