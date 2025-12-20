El Senado dio dictamen al proyecto de Inocencia Fiscal y se tratará el 26 de diciembre
La Libertad Avanza consiguió dictamen para debatir el proyecto que habilita ingresar dólares al sistema financiero.
El Senado otorgó dictamen de mayoría al proyecto “Inocencia Fiscal”, impulsado por La Libertad Avanza y sus aliados, el cual será debatido el 26 de diciembre junto al Presupuesto 2026.
La iniciativa del oficialismo busca blanquear los “dólares del colchón” y plantea un cambio de paradigma al considerar a los contribuyentes inocentes hasta que el fisco pruebe lo contrario. Desde la oposición cuestionaron la propuesta, al advertir que se trata de un nuevo blanqueo de capitales que favorece a grandes evasores y podría ser aprovechado por sectores vinculados al narcotráfico y al contrabando, lo que expone tensiones en la estrategia oficialista y abre dudas sobre su aplicación práctica.