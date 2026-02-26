EL titular de la CAC reconoció que ajuste “deja empresas en el camino”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CCA), Mario Grinman, reconoció públicamente que el escenario económico actual implica que “algunos van a quedar en el camino”, en referencia a las empresas que no logran sostenerse en medio del ajuste. La frase, pronunciada tras un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sintetiza la visión de parte del empresariado que respalda el rumbo oficial pese a las consecuencias sociales.

En apenas dos años de gestión libertaria se cerraron más de 22 mil compañías y se perdieron más de 200 mil empleos formales, cifras que reflejan la magnitud del impacto. Grinman justificó el sacrificio como necesario para alcanzar una Argentina “normal”, con estabilidad y futuro. El dirigente admitió que el consumo cayó y que la situación es difícil, aunque prefirió describirla como un “amesetamiento” antes que como un “parate total”.

El Gobierno, por su parte, ratificó que no habrá asistencia sectorial y que el modelo apunta a evitar parches coyunturales. En ese marco, los empresarios del G6 manifestaron su apoyo al programa económico, aun reconociendo que el costo inmediato es elevado.