La Justicia confirmó la quiebra definitiva de la empresa ARSA

La Justicia confirmó la quiebra definitiva de Alimentos Refrigerados S.A., conocida como ARSA, una empresa que elaboraba yogures, flanes y postres para la marca SanCor en las plantas de Lincoln y Monte Cristo. La decisión judicial, dictada en noviembre de 2025 y ratificada esta semana, puso fin a un proceso de crisis iniciado en 2024 con el concurso preventivo. El fallo deja a más de 180 familias de Lincoln y cerca de 200 trabajadores cordobeses en una situación de gran vulnerabilidad.

La planta bonaerense producía bajo etiquetas de la línea SanCor, como Shimy, Sancorito y Flanes Caseros SanCor. Su red logística contaba con 165 distribuidores que abastecían a unos 70.000 comercios en todo el país. Sin embargo, la caída del consumo, la inflación y las políticas de control de precios aceleraron su deterioro.

La firma acumulaba deudas con proveedores y transportistas, además de registrar atrasos salariales desde 2023 y aplicar suspensiones reiteradas. El concurso preventivo iniciado en abril de 2024 no alcanzó para revertir la situación y derivó en la quiebra.

El juez comercial Federico Güerri autorizó el retiro de maquinarias cedidas mediante contratos, lo que marca el inicio de la liquidación de activos. Mientras tanto, numerosos trabajadores despedidos iniciaron demandas para reclamar indemnizaciones, en un escenario que golpea de lleno a las comunidades de Lincoln y Monte Cristo.

La crisis de ARSA se suma a la coyuntura del sector lácteo, que enfrenta dificultades estructurales y un mercado cada vez más ajustado.