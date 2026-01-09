Embargan a exfuncionarios del Banco Nación por fraude con Vicentín

La Justicia Federal ordenó el embargo y la inhibición de bienes de Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos del Banco Nación, en el marco de la investigación por el megafraude de Vicentín. La medida, dictada por el juez Julián Ercolini casi seis años después del inicio de la causa, apunta a garantizar eventuales multas y reparar el daño ocasionado al Estado. Según el fiscal Gerardo Pollicita, durante el gobierno de Mauricio Macri la entidad otorgó créditos por más de 304 millones de dólares a la cerealera santafesina, pese a su delicada situación financiera. Fraga y Llach, entonces presidente y vice del banco, habrían encabezado la maniobra que permitió a la empresa acceder a préstamos que no podía devolver.

El escrito judicial señala que los fondos otorgados tuvieron un destino incierto y que los funcionarios facilitaron operaciones irregulares a sabiendas de que el banco carecía de facultades para cobrarlas. En noviembre pasado, 26 imputados fueron citados a declarar en Comodoro Py, donde se detalló cómo los créditos se desviaban incluso a cuentas personales de directivos de la firma. Una de las irregularidades más graves se registró en el segundo semestre de 2019, cuando Vicentín acumulaba deudas vencidas por 149 millones de dólares y, aun así, recibió nuevos préstamos y liberaciones de fondos.

El juez Ercolini destacó que los responsables omitieron aplicar controles básicos y permitieron que la empresa continuara recibiendo asistencia financiera pese a su insolvencia. La causa apunta a establecer responsabilidades penales en un fraude que golpeó de lleno las cuentas públicas durante el gobierno macrista.