Empeora la salud mental en tiempos libertarios

Un reciente estudio científico reveló un deterioro de la salud mental de los argentinos durante el primer año de gestión de Javier Milei como presidente. La investigación arrojó que el 28,1% de la población declaró haber tenido síntomas ansiosos y/o depresivos en 2024. Se trata de un aumento significativo respecto al 2010, cuando ese guarismo era del 18,4%.

El estudio fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). En el documento publicado, los investigadores remarcaron: “En apenas catorce años, la proporción de adultos con síntomas ansiosos o depresivos se incrementó diez puntos porcentuales”.

Aceleración con Milei

En este camino, el análisis longitudinal entre 2022 y 2024 mostró que un 58% de la población se mantuvo estable sin síntomas, un 5% sufrió malestar persistente durante tres años, un 12% presentó un patrón intermitente y un 18% empeoró su salud mental en 2024. En total, dos de cada diez adultos vieron deteriorada su salud psicológica en un lapso muy corto.

El informe señaló que factores como el sexo, la salud física, la situación laboral y la condición de pobreza son determinantes en la aparición de síntomas. Además, la combinación de edad avanzada, problemas de salud y empleo precario conforma un perfil de alto riesgo de malestar psicológico.

Finalmente, los investigadores destacaron que estos datos ponen en agenda la urgencia de atender la salud mental como una dimensión central del bienestar social en el país.