Estados Unidos sale a rescatar las chances electorales de Milei

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que Donald Trump buscará blindar al gobierno de Milei, con una serie de promesas ante la falta de dólares.

Según explicó Bessent, Estados Unidos negocia un swap de 20.000 millones de dólares. Acá sobresalen dos cuestiones: el swap es entre Bancos Centrales y actualmente el estadounidense no es controlado por un aliado de la Casa Blanca, y ¿qué pasará con el swap con China? Todo indica que una de las condiciones es cortar esa línea.

Por otro lado, el funcionario informó que el Tesoro “está listo” para comprar bonos argentinos, pero lo hará “según las condiciones lo exijan”. También informó estar “preparado para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria”. Sin embargo, no ofreció detalles de los condicionamientos de la negociación.

EE UU pide que vuelvan las retenciones

Bessent también ratificó estar “dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria”, y que dialogan con el gobierno argentino para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.

Atado a las elecciones

“También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, agregó el secretario del Tesoro.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, cerró.