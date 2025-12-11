Estatales bonaerenses reclaman el pago del aguinaldo en diciembre

El escenario salarial bonaerense se tensó con el reclamo de la Unión del Personal Civil de la Nación, que pidió al gobernador Axel Kicillof garantizar el pago del medio aguinaldo de diciembre y reabrir la discusión paritaria.

La secretaria general Fabiola Mosquera fundamentó el pedido en la inflación y pérdida de ingresos que atraviesan los estatales. Señaló que el aguinaldo debe cumplirse en tiempo y forma y que la negociación interrumpida debe retomarse. El reclamo se suma al de Fegeppba, ATE y la Asociación Judicial Bonaerense, que también exigen reactivar la discusión.

Los gremios docentes pidieron actualizar haberes y reabrir la paritaria 2025, alertando que la pérdida salarial acumulada exige aumentos por encima de la inflación. El conflicto se cruza con la disputa entre Provincia y Nación por el endeudamiento aprobado en la Legislatura, ya que la Casa Rosada anticipó que solo habilitará refinanciamiento y no nuevos recursos, lo que condiciona el margen fiscal bonaerense.

UPCN recordó que acompañó políticamente la iniciativa de financiamiento y ahora exige que ese respaldo se traduzca en certezas concretas. Los gremios coinciden en que la prioridad inmediata es asegurar el depósito sin dilaciones y retomar las paritarias con propuestas reales, advirtiendo que si no hay avances evaluarán medidas de acción sindical en las próximas semanas.