Estatales definen nuevas protestas contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado se prepara para dar un nuevo paso en su enfrentamiento con el Gobierno nacional. Este jueves, en San Luis, el gremio conducido por Rodolfo Aguiar encabeza un plenario con secretarios generales de las 24 provincias y representantes de las 191 seccionales. El encuentro busca analizar el escenario político y económico y definir un plan de lucha frente a la reforma laboral que la administración de Javier Milei enviará al Congreso el 9 de diciembre.

Entre las medidas que se discutirán en el plenario, figuran la convocatoria a un nuevo paro nacional, manifestaciones en distintos puntos del país y cortes de ruta durante las fiestas de fin de año.

La posibilidad de un paro nacional anticipa un cierre de año atravesado por la conflictividad y por la disputa abierta sobre el rumbo de la política laboral en la Argentina.