Sancionaron una ley para crear un Incaa bonaerense

La Legislatura aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la provincia de Buenos Aires. La propuesta declara a la actividad audiovisual como una actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, con valor estratégico para el desarrollo provincial.

Además, busca fomentar la creación, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales bonaerenses, lo que garantiza tanto el acceso a la cultura como el crecimiento económico de la Provincia. Para ello, habilita un Fondo de Fomento actualizado cada año. Cuando presentó el proyecto, Axel Kicillof propuso un monto inicial de $675 millones, actualizado según la variación del valor promedio de entradas fijado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

El proyecto fue popularmente caratulado como Incaa bonaerense, ya que tiene similitudes con los objetivos fundacionales del organismo nacional.

Su aprobación fue celebrada por Florencia Saintout, titular del Instituto Cultural bonaerense, quien expresó en sus redes: “Un logro que se construyó desde abajo y con la participación de directores, productores, actores y actrices, sindicatos, universidades, y diferentes organismos del audiovisual bonaerense. Un reclamo histórico hecho realidad”.

“La ley tiene en cuenta toda la cadena de producción, la dimensión social, laboral, cultural e industrial, comunicacional y comercial; además de la difusión y la conservación como parte del patrimonio cultural de cada obra”, explicó sobre la iniciativa.

Por su parte, el senador Emmanuel González Santalla expresó: “Este es un paso fundamental para defender la soberanía cultural, generar empleo genuino y garantizar que nuestras historias sigan siendo contadas por nuestra gente”.