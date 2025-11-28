Milei impulsa la venta de cuatro represas hidroeléctricas

El gobierno de Javier Milei profundizó su plan de desprenderse de activos estratégicos y aprobó la venta de las represas hidroeléctricas más relevantes del país. A través de la Resolución 1910/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía habilitó la precalificación de siete compañías interesadas en adquirir el 100% del capital accionario de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, centrales que generan el 15% de la energía nacional. El proceso prevé concesiones por 30 años y ofertas superiores a 700 millones de dólares.

Construidas por el Estado en los años setenta y privatizadas en los noventa, las represas vuelven a ser objeto de transferencia en un ensayo de la política de privatización que impulsa Milei. La operación se inscribe en las leyes 27.742 y 23.696, que habilitan la venta de empresas energéticas estatales.

El oficialismo defiende la medida como un paso hacia mayor eficiencia y atracción de inversiones, mientras especialistas y sindicatos advierten sobre el impacto en la soberanía energética, el empleo y la planificación a largo plazo. En Neuquén y Río Negro, la discusión se mezcla con intereses locales. Gobernadores reclaman participación y empresas agroindustriales ven una oportunidad de asegurar energía barata.

La medida abre un frente de debate sobre el futuro de la matriz energética y el rol del Estado en recursos estratégicos.