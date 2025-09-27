Evacuación en Casa Rosada por principio de incendio

Ayer por la tarde, un principio de incendio en una cocina del primer piso de la Casa Rosada obligó a una evacuación preventiva del sector del Salón Martín Fierro.

El foco se originó por un cortocircuito en un tablero eléctrico cercano a las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo. Bom­beros de la Policía Federa controlaron rápidamente la situación sin que se registraran heridos. La evacuación fue parcial y no implicó a la totalidad del personal.

Cabe mencionar que el presidente Javier Milei y la mayoría de los funcionarios de alto rango no se encontraban en el edificio en el momento del incidente.