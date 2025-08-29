Evacuaron la caravana de Karina Milei en Corrientes

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada ayer por la tarde en la provincia de Corrientes luego de una serie de incidentes que tuvieron lugar durante su recorrido.

Cabe mencionar que los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Estos nuevos incidentes se suman al escrache que sufrió el día miércoles el Presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.