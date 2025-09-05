Fentanilo contaminado: LLA se opuso a la comisión investigadora

Diputados se reunió para impulsar la constitución de una comisión investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado. Sin embargo, el oficialismo concretó un movimiento que dilata el giro a las comisiones.

Históricamente, las comisiones investigadoras son definidas en “Peticiones, Poderes y Reglamento”, pero la Presidencia de la Cámara definió incluir en el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por LLA.