Fentanilo contaminado: LLA se opuso a la comisión investigadora
El oficialismo dilata la constitución de la comisión investigadora.
Diputados se reunió para impulsar la constitución de una comisión investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado. Sin embargo, el oficialismo concretó un movimiento que dilata el giro a las comisiones.
Históricamente, las comisiones investigadoras son definidas en “Peticiones, Poderes y Reglamento”, pero la Presidencia de la Cámara definió incluir en el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por LLA.