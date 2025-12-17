Ferraro cargó contra la ley de estabilidad fiscal del Gobierno

Maximiliano Ferraro cuestionó la ley de estabilidad fiscal que impulsa el Gobierno y la definió como un “mamarracho jurídico constitucional” durante el plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.

El diputado señaló que el proyecto propone sanciones penales desproporcionadas para funcionarios y directores que promuevan políticas de gasto público, y recordó fallos de la Corte que invalidaron normas similares por falta de razonabilidad. También advirtió que la iniciativa delega facultades sin plazos y condiciona la función del Congreso al eliminar leyes sensibles como las de financiamiento universitario y pediátrico.