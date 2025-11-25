Fin de semana largo con turismo en alza y consumo retraído

El fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un saldo dual en la economía. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, 1.694.000 turistas recorrieron el país y gastaron $355.789 millones, un 34% más que en 2024. Sin embargo, el gasto promedio diario por visitante fue de $91.317, lo que implica una caída real de 3,7% frente al año pasado.

La cifra de viajeros creció 21% respecto al mismo feriado de 2024, favorecida por el formato de cuatro días y un clima favorable que alentó la movilidad. Los turistas permanecieron en promedio 2,3 noches, un 15% más que el año anterior.

El aumento en la cantidad de visitantes contrasta con un consumo más austero, limitado a rubros esenciales como gastronomía, alojamiento y transporte. El fenómeno refleja la tensión de una economía debilitada, donde el turismo se sostiene en volumen pero ajusta en gasto, marcando un escenario de mayor movimiento con bolsillos más restringidos.