Fracasó la audiencia por FATE

El Gobierno nacional comunicó que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de FATE entre la empresa y el gremio Sutna. De esta manera, se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11 horas.

El encuentro se produjo luego de la intempestiva decisión de la dirección de la compañía de cerrar su fábrica de San Fernando la semana pasada, lo que afectó de manera directa a 920 trabajadores. Ante esto, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó conciliación obligatoria, por lo que suspendió por 15 días los despidos en la empresa.

Sin embargo, como bien informó diario Hoy, los trabajadores denunciaron que la medida no fue respetada, ya que no pudieron acceder a sus lugares de trabajo. Ante este escenario, Miguel Ricciardulli, secretario del gremio Sutna, denunció lock-out patronal: “Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario”, en referencia a la disputa por la importación de productos extranjeros.

Otro golpe a FATE

En paralelo, a través de la Resolución 172/2026, el Ministerio de Economía de la Nación dispuso el cierre del examen por vencimiento de la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino sin mantener el derecho del 28 por ciento vigente desde 2020.

El derecho antidumping eliminado había sido fijado en 2020 a pedido de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., única productora de foil y de aluminio primario en el país. Se trata de la empresa de Javier Madanes Quintanilla, quien también es dueño de FATE.

“La decisión que tomó el Ministerio de Economía de la Nación, liberando de aranceles al aluminio chino, es una represalia dirigida al empresario Madanes”, acusó el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, en un posteo en su cuenta de X.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó ayuda para FATE: “La empresa tienen que competir, por qué obligábamos a pagar el triple lo que valía un neumático para mantener a un grupo empresario que intermediaba”, expresó en una entrevista televisiva en TN.