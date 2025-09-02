Francos reconoció el estancamiento de la economía

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió lo que ya muestran los indicadores: “en estos meses puede caer un poco el consumo”. Aunque negó que el país se acerque a una recesión, su reconocimiento del enfriamiento económico choca con el optimismo que la Casa Rosada sigue intentando proyectar.

En declaraciones radiales, Francos atribuyó la caída del consumo a las altas tasas de interés y a la falta de crédito, aunque al mismo tiempo descartó cualquier modificación de la política cambiaria. “No he escuchado que se vaya a hacer un cambio en la política de bandas, es un plan a mediano y largo plazo”, sostuvo, aun cuando el esquema cambiario viene siendo cuestionado por sectores productivos que lo consideran un freno a la actividad.

El funcionario buscó reforzar la idea de que el Gobierno mantiene su plan. Defendió el ajuste fiscal, el pago de la deuda y el rumbo general de la administración Milei. En esa línea, insistió en remarcar la herencia recibida y destacó que “este año generamos récord de producción y exportación de petróleo”, señalando que el futuro será “muy alentador” y que no habrá problemas con las reservas.

Sin embargo, el propio reconocimiento de que el consumo se resiente expone las tensiones internas del plan oficial. Entre la retórica de confianza y las dificultades cotidianas de la población, el Gobierno intenta sostener un discurso de estabilidad mientras la economía real ofrece señales cada vez más visibles de estancamiento.