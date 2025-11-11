Fuerte cruce entre Daza y Álvarez Agis

El viceministro de Economía, José Luis Daza, salió al cruce de Emmanuel Álvarez Agis, quien ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El consultor económico propuso crear un impuesto a la extracción de efectivo en reemplazo del Impuesto al Cheque. Según explicó, su objetivo es incentivar la formalización de la economía a través de un mayor uso de los medios de pago digitales.

Al respecto, Daza opinó: “Desestabiliza el sistema bancario, castiga a los más pobres (usan más efectivo), fomenta la evasión creativa, incentiva la compra de dólares para guardarlos bajo el colchón, y mucho más”.