Controladores aéreos podrían profundizar las medidas de fuerza

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) convocó a un plenario nacional de controladores aéreos. En esa instancia, el gremio que representa al personal operativo definirá si profundiza las medidas de fuerza en el marco del conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana). La posibilidad de un paro se ubica en la semana previa al fin de semana largo por el feriado del viernes 21 de noviembre, lo que genera preocupación en el sector aerocomercial.

La convocatoria fue difundida en las redes sociales oficiales del sindicato, donde se advirtió que “el conflicto se profundiza debido a la falta de respuestas y de gestión por parte de la empresa” y que “Eana continúa incumpliendo los compromisos asumidos”. El comunicado subrayó que durante meses Atepsa mantuvo una actitud de diálogo y responsabilidad, intentando evitar impactos en los pasajeros, pero el silencio de la compañía agravó la situación. Según el gremio, el conflicto repercute directamente en los salarios, las condiciones laborales y la estabilidad del personal.

En ese contexto, Atepsa advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, se avanzará con nuevas medidas de fuerza. “Instamos a Eana a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que si no logramos el diálogo nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y la legislación vigente”, señalaron.

“La profundización del conflicto es consecuencia directa de la inacción empresarial”, concluye el comunicado.