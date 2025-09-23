Gobernadores cuestionaron los “beneficios temporales” al agro

En medio de la nueva modificación temporal al régimen de retenciones agroexportadoras, gobernadores de varias provincias cruzaron la administración de Javier Milei y exigieron una política definitiva y coherente. El decreto presidencial generó duras críticas sobre la estrategia económica oficial.

Los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) coincidieron en que estas medidas deben formar parte de una política de Estado y no responder a urgencias electorales. Según señalaron, los beneficios transitorios al campo muestran improvisación y priorizan la obtención inmediata de divisas sobre la estabilidad fiscal y social.

En esa línea, Kicillof sostuvo que el Gobierno nacional “necesita dólares desesperadamente” y por ello recurre a herramientas temporales como el blanqueo de capitales, la flexibilización de retenciones y el endeudamiento externo.

Frente a este panorama, los gobernadores pidieron discutir soluciones estructurales que no dependan de maniobras transitorias y que protejan a todos los sectores productivos y ciudadanos.