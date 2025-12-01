Gobernadores disputan ser tercera fuerza en Diputados

Dos grupos de gobernadores, uno ligado a Provincias Unidas, y otro más cercano al Gobierno nacional, aceleraron las negociaciones para armar interbloques en el Congreso y compiten mano a mano para ser la tercera fuerza en Diputados. Esto les otorga la vicepresidencia tercera, y algunos lugares disponibles en las comisiones.

Uno de los grupos está encabezado por Santa Fe, Córdoba y Chubut. En este camino, los gobernadores Maximiliano Pullaro y Ignacio Torres, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, se reunieron la semana pasada para acelerar la conformación del interbloque.

Por el momento son seis cordobeses, dos porteños, un bonaerense, un jujenño, los dos socialistas santafecinos y una del PRO que responde a Pullaro. Para convertirse en tercera fuerza, deberán convencer a dos radicales: la jujeña María Inés Zigarán y al correntino Diógenes González, que responden a los gobernadores Carlos Sadir y Gustavo Valdés. También se buscan integrar a Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal y a dos de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

En paralelo, también se reunieron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para armar un interbloque del Norte Grande que uniría a los diputados de estas tres provincias con los misioneros del Frente de la Concordia que conducen Carlos Rovira.