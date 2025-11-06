Gremios docentes advierten por un relevamiento en plena etapa de ajustes

El Ministerio de Capital Humano pondrá en marcha el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (Renpe), un operativo federal que comenzará el 10 de noviembre y que busca actualizar la información sobre el personal docente y no docente en todo el país. La medida, aprobada en el Consejo Federal de Educación, se implementará a través de la aplicación MiArgentina y del sitio oficial argentina.gob.ar/renpe.

Según el Gobierno, el relevamiento permitirá integrar datos a la Base Nacional Homologada y al Sistema Integral de Información Digital Educativa, con el objetivo de fortalecer la planificación de políticas públicas. La primera etapa incluirá la carga de nóminas por parte de los equipos directivos, mientras que luego cada agente educativo deberá completar su propio cuestionario.

La Ctera, sin embargo, ya expresó su rechazo. El gremio advirtió que el instrumento omite variables como precarización laboral, sobrecarga de tareas y salud docente, y que se limita a información nominal.

En un comunicado, la central docente alertó que el operativo “puede ser utilizado para avanzar en la precarización laboral y justificar cierres de cargos y cursos”. El Gobierno defendió la iniciativa como una deuda estadística pendiente desde 2004, pero la desconfianza gremial deja en claro que, en tiempos de ajuste, hasta un relevamiento técnico puede transformarse en terreno de disputa política.