Impacto clave en la minería argentina

Luego del crecimiento de la actividad minera en Argentina, que llevó a representar el 5% de las exportaciones, se conoció una operación que se prevé tener impacto sobre el sector.

La empresa anglo-australiana Rio Tinto reveló que analiza comprar la suiza Glencore. Si lo logra, se creará la mayor compañía minera del mundo, con un valor de mercado combinado de más de 200.000 millones de dólares.

Hoy en día, Rio Tinto es la segunda mayor minera del mundo (detrás de BHP) y posee proyectos de litio y cobre en Salta. Allí, espera producir unas 60.000 toneladas de carbonato de litio.