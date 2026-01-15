Impulsan la energía renovable

El gobierno bonaerense reglamentó un nuevo régimen que habilita a vecinos, pymes y consorcios a generar energía renovable de forma conjunta e inyectar excedentes a la red eléctrica. La normativa, publicada en el Boletín Oficial provincial, permite que dos o más usuarios se asocien para producir energía a partir de fuentes renovables, compartir la inversión inicial y obtener un beneficio económico por la energía que inyecten al sistema.

En concreto, la Resolución 17/2026 aprobó el Reglamento de Generación Distribuida Comunitaria, que fijó las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, contractuales y tarifarias para este tipo de iniciativas. El texto oficial definió que el régimen se orienta al autoconsumo de la energía generada, y también a la acreditación en dinero de los excedentes volcados a la red pública de distribución.

Hasta ahora, el régimen bonaerense de generación distribuida estaba orientado casi exclusivamente a usuarios individuales, como viviendas, comercios o pequeñas y medianas empresas, que instalaban paneles solares para su propio consumo. La ausencia de un encuadre específico dejaba fuera del sistema a consorcios, cooperativas y asociaciones vecinales.