Inundaciones: la Provincia le exige ayuda a Nación

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se sumó a los cuestionamientos del Gobierno provincial contra el Ejecutivo nacional por la interrupción de obras en el contexto de las recientes inundaciones.

El funcionario se refirió al Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado. “Es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia, cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023”, precisó. Sin embargo, señaló que a partir de esa fecha “Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con 2.308 obras públicas en todo el país”.

Katopodis enfatizó las consecuencias de esta decisión: “La interrupción de esa fase, que contaba con un alto grado de avance y con la inversión asegurada, trabó las gestiones para obtener el financiamiento internacional del tramo 5, que estará a cargo de la Provincia”.

Anteriormente, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, informó sobre la situación respecto a las inundaciones. “Desde el inicio venimos coordinando acciones con los distritos afectados. Ayer (por el jueves) tuvimos una nueva reunión en la que participó por primera vez una delegación del Gobierno Nacional, esperamos que esto se exprese en una ayuda concreta”, señaló.