JP Morgan avanza con un nuevo ciclo de deuda y fuga en Argentina

La visita del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, a Buenos Aires coincidió con una semana de fuerte intervención cambiaria del Tesoro de Estados Unidos. Entre 1.400 y 1.700 millones de dólares fueron inyectados para sostener el valor de la divisa en el mercado local. En paralelo, el banco norteamericano volvió a tener un rol destacado en la escena financiera argentina, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y negociaciones de deuda.

La llegada Dimon a Buenos Aires convocó a empresarios y referentes internacionales. El presidente Milei, por su parte, mantuvo una reunión con el CEO de JP Morgan en el Museo Nacional de Arte Decorativo, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el designado canciller, Pablo Quirno, ambos con trayectoria previa en la entidad financiera.

El hilo invisible entre la Cancillería y Wall Street

El 21 de octubre comenzó una secuencia de hechos difíciles de pasar por alto. Ese día, Pablo Quirno anunció que JP Morgan asesoraría la recompra de bonos soberanos, un día antes de la llegada de Jamie Dimon al país. El jueves, en plena intervención cambiaria, JP Morgan y Citigroup canalizaron ventas de dólares en nombre del Tesoro estadounidense. Poco después, Quirno dejó la Secretaría de Finanzas para asumir como canciller.

La sucesión de episodios dejó al descubierto la sincronía entre decisiones políticas y movimientos del sistema financiero internacional.

Una historia que se repite

JP Morgan ha tenido un rol constante en la economía argentina: desde el financiamiento ferroviario en el siglo XIX hasta el Megacanje de 2001, pasando por la privatización de Entel en los años noventa. Su participación se ha caracterizado por brindar asesoría, colocar deuda y cobrar comisiones, en operaciones que alimentaron el endeudamiento público.

Hoy, el banco estructura un repo de 20.000 millones y un “Canje por Educación” que, sumados, alcanzan los 40.000 millones anunciados por Milei. Mientras el Tesoro de Estados Unidos interviene para contener el tipo de cambio, JP Morgan diseña la arquitectura financiera que habilita la salida de capitales.

La visita de Jamie Dimon a Buenos Aires confirmó que la maquinaria de endeudamiento permanece activa y que la Argentina vuelve a quedar sujeta a la red de su acreedor histórico.