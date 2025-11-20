Jubilados y trabajadores se manifestaron en Plaza de Mayo

La jornada de ayer volvió a teñir de protesta el centro porteño: trabajadores, jubilados y organizaciones sociales marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo bajo el lema “contra el imperialismo”.

A la habitual movilización de los miércoles se sumaron las dos CTA, ATE, el sindicato del neumático, delegaciones del Hospital Garrahan y agrupaciones piqueteras.

La protesta dejó en claro el malestar de quienes, entre banderas y consignas, reclamaron respuestas concretas mientras el Gobierno volvió a apostar al vallado y al protocolo.