Judiciales reclaman a Provincia reabrir paritarias

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), encabezada por Hugo Russo, presentó un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo para que el Ejecutivo provincial convoque a una nueva reunión entre las partes. El objetivo es dar continuidad a la negociación salarial de 2025 y abrir la discusión correspondiente a 2026.

Tras el encuentro del 22 de diciembre, el gremio esperaba una citación en los primeros días de enero. La falta de respuesta genera preocupación entre los trabajadores, que ya sufren el deterioro del poder adquisitivo. El último ajuste fue del 5% en dos tramos, en agosto y octubre, insuficiente frente a la inflación que se vive en el país.

La AJB reclama no solo la actualización salarial, sino también el tratamiento de temas pendientes de la agenda sectorial. Cabe señalar que en diciembre, Axel Kicillof había convocado a los gremios y prometido continuidad en enero, confirmando que la paritaria 2025 seguía abierta y que se sumaría la discusión 2026.

La demora en cumplir ese compromiso reaviva tensiones y expone la necesidad de respuestas concretas para un sector que denuncia pérdida de ingresos y falta de previsibilidad en la negociación.