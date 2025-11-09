Jueces alertan por recortes en la Justicia

Los jueces federales con competencia penal de todo el país manifestaron su “profunda preocupación” ante la reducción prevista en el Presupuesto 2026 para el Poder Judicial de la Nación.

En un comunicado, la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales sostuvo que el crédito asignado “afectará gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia judicial”.

De acuerdo con la proyección, el presupuesto global se reduciría un 8% respecto del crédito vigente y las partidas de obras, mantenimiento edilicio y equipamiento tecnológico caerían un 74%.