Kicillof cruzó Milei por el swap con EE. UU.: “Peor es el criollo que nos vende”

El gobernador Axel Kicillof volvió a recurrir a las redes sociales para marcar distancia del Gobierno nacional. A través de un posteo en su cuenta de X, el mandatario bonaerense cuestionó el swap de divisas por 20.000 millones de dólares anunciado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y respaldado por Javier Milei. Citando una frase de Arturo Jauretche, advirtió: “Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”.

El mensaje llegó luego de que el oficialismo celebrara el acuerdo como un alivio para las reservas del Banco Central. Kicillof, por el contrario, lo interpretó como una señal de dependencia y pérdida de autonomía económica.

Durante un plenario militante en La Matanza junto a Jorge Taiana, el mandatario provincial reforzó su postura y llamó a “ponerle un freno al ajuste el 26 de octubre”. En un discurso con tono electoral, señaló que “no es lo mismo gobernar para Wall Street que para los barrios”.

La cita de Jauretche, convertida en consigna en las redes sociales, terminó de instalar la disputa. Mientras el Gobierno nacional celebra el acuerdo como alivio financiero, Kicillof lo expone como símbolo de dependencia y ajuste.