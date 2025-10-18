Kicillof: “Están en peligro las banderas de la independencia y de la soberanía”

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, Axel Kicillof lanzó duras críticas al Gobierno nacional. “Están en peligro las banderas de la independencia económica y de la soberanía política”, advirtió el gobernador bonaerense, al cuestionar el salvataje de la Casa Blanca a la administración de Javier Milei.

Memoria histórica y legado peronista

A 80 años de la movilización del 17 de octubre de 1945, Kicillof recordó aquel día en que “una parte central del pueblo cobró fuerza y se convirtió en protagonista de nuestra historia”. Con ese marco, evocó a los sectores “ninguneados y depreciados” que, bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón, conquistaron derechos laborales, jubilaciones, educación pública, salud y universidad.

El mandatario provincial vinculó esa memoria con la situación actual: “La plata no alcanza, las familias atraviesan un récord de endeudamiento y muchos no llegan a fin de mes. Es una catástrofe social y productiva con un único responsable, el presidente Javier Milei”.

Críticas al salvataje y llamado a las urnas

Kicillof también apuntó contra la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario, confirmada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para contener el dólar por debajo de los $1.500. “Vimos una de las escenas de humillación y entrega nacional más vergonzosa de nuestra historia. Un Presidente que fue a pedir la escupidera al Tesoro norteamericano”, sostuvo el mandatario bonaerense.

Frente a ese escenario, el gobernador reivindicó la justicia social como bandera central del peronismo y afirmó que “el verdadero salvataje lo necesitan nuestros barrios, nuestros pibes y pibas, nuestros trabajadores”. Finalmente, instó a la ciudadanía a expresarse en las legislativas del 26 de octubre: “Al Gobierno de Milei se le pone un límite en las urnas con el voto”.

Más allá de las definiciones políticas, las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires reflejaron la intención del peronismo provincial de revalidar su identidad histórica en un contexto de crisis económica y polarización. El planteo deja en claro que la gestión de Milei no solo profundiza la dependencia externa, sino que además agrava la desigualdad y posterga las soluciones que reclama la sociedad.