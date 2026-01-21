Kicillof: “La Argentina vive una fuerte crisis económica”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que la Argentina atraviesa una crisis económica e industrial de gran magnitud, que impacta sobre pequeños, medianos y grandes productores de la provincia de Buenos Aires. Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro en Chascomús con representantes de distintos sectores productivos, del que también participó la vicegobernadora Verónica Magario y varios miembros del gabinete.

Para el mandatario, este escenario es consecuencia de un modelo impulsado por el Gobierno nacional desde hace más de dos años, que golpea a trabajadores, comerciantes y empresarios pymes. Kicillof cuestionó la política económica vigente y sostuvo que la caída de salarios y jubilaciones provoca un derrumbe del consumo, la producción y el turismo.

Por su parte, Verónica Magario señaló que desde la asunción de Javier Milei todas las actividades económicas se encuentran deprimidas y llamó a recuperar políticas que impulsen el crecimiento y la ampliación de derechos. El encuentro reunió a más de 250 referentes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario, y tuvo como objetivo analizar el impacto de las medidas nacionales en cada sector productivo.