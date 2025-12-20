Kicillof presentó el Operativo Sol para el verano 2026

La provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del Operativo Sol a Sol, el dispositivo que cada verano refuerza seguridad, salud, transporte y acompañamiento turístico en los principales destinos bonaerenses. El acto se realizó en Mar Chiquita, encabezado por Axel Kicillof junto a ministros, el intendente local y una amplia presencia de jefes comunales.

En un escenario económico adverso, el Gobernador destacó el alcance del operativo y subrayó el rol del Estado provincial para garantizar una temporada segura y accesible. “Este operativo son los esfuerzos, la movilización, el trabajo coordinado y conjunto de casi todos los ministerios de la Provincia”, afirmó.

Kicillof remarcó que la edición 2026 es la más grande de la historia pese al ajuste nacional. “Estamos hoy para festejar que, a pesar de la asfixia a la que nos somete el Gobierno nacional, tenemos el Operativo Sol a Sol más grande de la historia”, sostuvo.

El mandatario cuestionó con dureza el rumbo económico de Javier Milei y lo inscribió en una línea histórica de desindustrialización. Comparó la caída del consumo y la producción con etapas como la dictadura, los años noventa y el Gobierno de Macri.

“Pese a la asfixia estamos haciendo los mayores y mejores esfuerzos junto con los intendentes para que los bonaerenses puedan descansar y quienes trabajan del turismo sostengan sus empleos”, cerró el gobernador, enmarcando el lanzamiento como un esfuerzo colectivo frente al ajuste nacional.