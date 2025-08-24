Kicillof se comunicó con Boric tras los violentos hechos en Avellaneda

El presidente chileno Gabriel Boric, confirmó que mantuvo una conversación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre los incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Kicillof le aseguró que los agresores de los hinchas chilenos ya fueron identificados y serán imputados por intento de homicidio.

“Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile y que serán imputados por intento de homicidio. Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, publicó el mandatario chileno en sus redes.

Cabe mencionar que, para colaborar con el operativo, el gobierno de Chile envió a Buenos Aires a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el mandatario bonaerense, coordinando la investigación y el seguimiento de los 104 detenidos, que ya fueron liberados. Por su parte, Kicillof reafirmó la postura de la Provincia en un mensaje publicado en X: “Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en justicia y seguridad, fortaleciendo la acción conjunta para que los hechos no queden impunes”.