Kicillof sobre los incidentes en Avellaneda: “El operativo lo dirige la Conmebol”

Axel Kicillof se refirió este lunes a la violencia desatada en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, que dejó más de una veintena de heridos y 111 detenidos. En declaraciones radiales, el gobernador bonaerense apuntó contra la Confederación Sudamericana de Fútbol y sostuvo que el operativo “estuvo dirigido por la Conmebol”.

“El que suspende o no el partido es el coordinador de Conmebol, el que pide intervención de la Policía es Conmebol. No estuve en el diseño del operativo: los protocolos son de ellos”, señaló el mandatario, remarcando que Aprevide había advertido sobre los riesgos de la distribución de tribunas y pidió suspender el encuentro a los 30 minutos del primer tiempo.

Kicillof describió lo sucedido como un episodio “salvaje” protagonizado por un grupo de hinchas chilenos y por una fracción de la barra local, y reveló que conversó sobre lo ocurrido con el presidente Gabriel Boric y con el ministro del Interior trasandino. También criticó la decisión de ubicar a la parcialidad visitante en un sector elevado sobre la tribuna local.

Por último, el gobernador destacó la respuesta del sistema de salud bonaerense: “Si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito y de calidad a dos cuadras, los heridos más graves se hubieran muerto. Eso lo reconoció el propio gobierno de Chile”.