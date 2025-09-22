La ayuda de Estados Unidos sería a través de un swap de monedas

Como bien informó diario Hoy, Javier Milei reveló que está negociando una ayuda financiera del Tesoro de Estados Unidos para hacer frente a la crisis cambiaria que vive su gobierno. “Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, indicó el viernes pasado. Para ello, ya está confirmada una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, este martes en Nueva York.

El equipo económico no supo hacer valer la ayuda de 12.000 millones de dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril y desde entonces no acumuló reservas. Ahora, con la corrida cambiaria que se vivió la última semana y con los grandes vencimientos de deuda que se aproximan, en el horizonte está el default. Ante este panorama, un aliado geopolítico sería la última chance de conseguir un salvataje.

Detalles del apoyo de Estados Unidos

El apoyo que brindará el Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina no consistiría ni en un nuevo préstamo ni en la tan mentada dolarización, sino en un swap de monedas, similar al que el país tiene actualmente con China. En el mercado se especula con que el acuerdo podría alcanzar los 10.000 millones de dólares, según ade­lantaron fuentes cercanas a la negociación.

Un swap de monedas es un acuerdo financiero entre dos partes para intercambiar pagos de capital e intereses en diferentes divisas. En este caso, permitiría a Argentina disponer de dólares para fortalecer sus reservas y hacer frente a los vencimientos, que Milei detalló en una entrevista con el diario La Voz del Interior: “4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio”.

El mandatario libertario aclaró que las negociaciones “demandan tiempo” y que “hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios”.

¿Qué condiciones negociará Milei?

El economista Javier Timerman alertó por las condiciones que cedería Javier Milei a Estados Unidos a cambio de este salvataje.

El especialista consideró “inusual” la posibilidad de una ayuda de esta índole por parte de Tesoro estadounidense. Sin embargo, no descartó que pueda concretarse dada la relación personal entre Donald Trump y el Presidente argentino.

“Estados Unidos no ofrece este tipo de ayuda desde 1995, cuando asistió a México con la crisis del tequila. Desde entonces, canaliza todo a través del Fondo Monetario”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

No obstante, advirtió que el eje no está en el monto sino en las condiciones: “Pueden venir 10.000 millones de dólares, 20.000 o nada. Lo importante es entender qué va a pedir Estados Unidos a cambio de la plata, porque nada es gratis”.

Sobre la política cambiaria, Timerman planteó tres escenarios posibles: liberación del tipo de cambio, ampliación de las bandas o reinstauración del cepo, aunque esta última opción contradice la postura oficial. En todos los casos, señaló que “deberían estar acompañados por un programa serio de acumulación de reservas”.

“Los inversores esperaban que en 2025 se acumularan reservas. Eso no sucedió. Si no hay dólares y no hay mercado, ¿cómo van a pagar?”, cuestionó.