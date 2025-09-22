La imagen presidencial cae y crece la bronca social

El gobierno de Javier Milei atraviesa un “deterioro más bien dramático”, con su imagen positiva en 39%, su nivel más bajo en los 21 meses de gestión. En paralelo, el 53,4% califica su desempeño como “muy malo”, lo que revela un sentimiento similar a la “bronca”.

Así lo reveló una reciente encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dirigida por Roberto Bacman, realizada especialmente para Página/12 y analizada por Raúl Kollmann.

Otro de los datos del relevamiento es que el derrumbe catastrófico de las expectativas económicas: apenas el 27,5% de los encuestados cree que la economía del país se va a recuperar en los próximos meses. Este número representa una caída de 19 puntos en solo dos meses, ya que hace 60 días casi la mitad de los consultados confiaba en una mejora económica bajo el plan de Milei. En este camino, el 56% de los encuestados considera que hay que “cambiar el rumbo de la economía”.

Por otra parte, la percepción de “sueldos e ingresos bajos que no alcanzan para llegar a fin de mes” regresó al podio de las preocupaciones, al crecer 15 puntos respecto al mes pasado y escalar a casi la mitad de los encuestados. Los que dicen que no llegan o que les falta para llegar a fin de mes subieron, en un año, del 29% al 55%, un “impacto sideral”.

A su vez, el 38,4% de los consultados siente “bronca” y otro 16,6% “incertidumbre”.

Cabe destacar que la encuesta del CEOP entrevistó a 1.745 ciudadanos de todo el país.