La militancia se movilizó a 100 días de la condena

A 100 días de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, distintos espacios del peronismo se convocaron a una manifestación frente a su casa ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple arresto domiciliario, y se realizará bajo la consigna “Cristina Libre”.

La convocatoria se realizó desde las 15 horas de este sábado bajo el nombre “100 días de injusticia”, en el marco de la campaña “Argentina Libre”. La principal convocatoria partió desde La Cámpora, pero también invitaron a movilizar desde Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof, hasta gremios como ATE.

“Gracias por estar siempre”, posteó la exmandataria en respuesta a los cientos de manifestantes que asistieron a brindarle su apoyo con banderas partidarias, bombos y cánticos en favor de su libertad.

“A 100 días del encierro, estamos acá para acompañarla y exigir su libertad. Ella representa la esperanza de millones y sabemos que con militancia la vamos a liberar”, expresó el senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro, quien asistió a la movilización y se entrevistó con la titular del PJ.

“Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo”, sostuvo por su parte la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en declaraciones televisivas al arribar al departamento donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.