La CGT acusa falta de diálogo

El cotitular del nuevo triunvirato de la CGT, Jorge Sola, rechazó que una reforma laboral sea “la solución a la problemática” del mundo del trabajo y consideró que “primero se necesita crecimiento e inversión productiva”.

A su vez, advirtió “por ahora no hay ni crecimiento ni diálogo”. En ese sentido, planteó que cualquier proyecto se debe dialogar con “el capital y al trabajo” y “con un Estado presente, inteligente y eficaz”.