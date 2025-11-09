La CGT acusa falta de diálogo
La central obrera sostuvo que primero se necesita crecimiento y diálogo antes de avanzar con cambios laborales.
El cotitular del nuevo triunvirato de la CGT, Jorge Sola, rechazó que una reforma laboral sea “la solución a la problemática” del mundo del trabajo y consideró que “primero se necesita crecimiento e inversión productiva”.
A su vez, advirtió “por ahora no hay ni crecimiento ni diálogo”. En ese sentido, planteó que cualquier proyecto se debe dialogar con “el capital y al trabajo” y “con un Estado presente, inteligente y eficaz”.