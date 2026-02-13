La CGT cuestionó el respaldo a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo expresó su rechazo al proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado y calificó como irresponsable el respaldo de los legisladores que acompañaron la iniciativa. La central sostuvo que el debate se realizó de manera exprés y que la propuesta implica un retroceso en derechos colectivos e individuales, además de favorecer una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital.

En un comunicado, la CGT afirmó que continuará con su plan de acción en todos los ámbitos necesarios, incluyendo la calle, la Justicia y el Congreso. El mensaje estuvo dirigido a los diputados que deberán tratar la iniciativa en la próxima instancia legislativa. La central advirtió que la reforma no resolverá los problemas del mundo laboral y que solo un proyecto político que empodere al trabajador en el centro podrá garantizar dignidad y derechos.

Una movilización con tensión

El pronunciamiento sindical se dio luego de la movilización realizada frente al Congreso, en el marco del debate en la Cámara alta. Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la CGT marchó junto a las dos CTA y otras organizaciones para expresar su rechazo al proyecto. La jornada, que tuvo como eje la oposición a la reforma, derivó en incidentes con la policía y varios detenidos.

Desde la central obrera remarcaron que la convocatoria fue pacífica y que los hechos de violencia no responden a la organización. En ese contexto, insistieron en que la reforma laboral representa un retroceso histórico y que su aprobación en el Senado constituye un golpe a los derechos conquistados por los trabajadores.

Camino legislativo abierto

La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se definirá si se convierte en ley. En este contexto, la CGT anticipó que intensificará su estrategia para frenar el proyecto y que buscará apoyo político y social en distintos sectores. Para la conducción del espacio sindical, el debate legislativo será una prueba de fuerza entre quienes defienden los intereses del trabajo y quienes promueven un modelo que, según su visión, debilita la protección laboral.