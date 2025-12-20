La CGT endurece su postura y amenaza con un paro nacional

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general con movilización para el 10 de febrero, fecha en la que el Senado tratará el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La decisión se conoció tras la marcha realizada por las centrales obreras a Plaza de Mayo, donde el secretario gremial Osvaldo Lobato, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), destacó que uno de los logros de la protesta fue la postergación del debate parlamentario. Según el sindicalista, ese retraso fue “el objetivo principal” de la movilización.

Lobato señaló que la CGT mantuvo reuniones con legisladores y gobernadores, y consideró que la presión sindical influyó en la decisión de diferir el tratamiento de la iniciativa. También advirtió que muchos trabajadores desconocían los alcances de la reforma y que la protesta sirvió para visibilizar los perjuicios que implicaría la ley. En ese sentido, calificó la marcha como una gran manifestación y aseguró que la UOM ya resolvió continuar con las medidas de fuerza.

La convocatoria al paro general busca reforzar la presencia sindical en las calles y aumentar la presión sobre el proyecto oficialista. Con esta decisión, la CGT endurece su postura y anticipa un escenario de tensión política y social en torno al debate legislativo, que anticipa jornadas de alta conflictividad política y social en el Senado.