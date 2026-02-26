La CGT marchará a Tribunales contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió realizar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral, en caso de que el Senado apruebe la iniciativa en la sesión prevista para este viernes. La decisión fue tomada por la mesa chica de la central obrera durante un encuentro en la sede de UPCN, con Andrés Rodríguez como anfitrión y la participación del triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

“Nos hemos comprometido a sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a realizar la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, explicó Sola al finalizar la reunión. El dirigente confirmó que el lunes habrá una movilización hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, “acompañando la petición a la Justicia”.

Sectores más combativos como la UOM, Aceiteros y ATE reclamaron un paro de 36 horas con movilización al Congreso, aunque desde la CGT señalaron que no recibieron pedidos formales más allá de las expresiones mediáticas. La sesión del viernes será clave: si la reforma se aprueba, la CGT buscará trasladar el costo político a los senadores que acompañen el proyecto, especialmente aquellos vinculados al peronismo.

La medida se suma a las advertencias previas de la central obrera sobre el impacto de la reforma y marca un nuevo capítulo en la estrategia sindical frente al modelo económico del Gobierno. Por ahora, la conducción optó por el camino judicial y evitó una escalada del conflicto, en un delicado equilibrio entre la presión interna y el escenario parlamentario.