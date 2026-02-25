Magario acusó al Gobierno nacional de retener fondos bonaerenses

La presidenta de la Cámara de Senadores bonaerense, Verónica Magario, denunció que el Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con la provincia de Buenos Aires y vinculó esa situación con el impacto en áreas clave para la población. Según la dirigente, los recursos retenidos deberían destinarse a políticas públicas de salud, educación, seguridad, vivienda y obra pública, pero son utilizados para sostener el resultado fiscal nacional.

Magario afirmó que el Ejecutivo “ilegalmente se queda con plata de la Provincia” y advirtió que esa decisión condiciona la ejecución de inversiones y programas. “Ese dinero es el que no podemos volcar en obra pública y en la generación de empleo”, señaló, al tiempo que cuestionó que los fondos se usen para mostrar superávits que calificó de “fantasiosos”.

La vicegobernadora sostuvo que los recursos “son de los bonaerenses porque los generaron” y remarcó que deberían orientarse a fortalecer la actividad económica y atender a los sectores más afectados por el contexto. Sus declaraciones fueron respaldadas por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, quien detalló que desde diciembre de 2023 la Provincia acumuló pérdidas por recortes de programas, obras paralizadas y menor recaudación.