La CGT prepara medidas de fuerza

Mientras el gobierno de Javier Milei prepara el texto definitivo de la reforma laboral, dirigentes de la CGT ya analizan los pasos a seguir para defender los derechos de los trabajadores. En este sentido, la secretaria general adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretaria de derechos humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, adelantó que las medidas “no serán muy amables”.

“Vimos algo del borrador, pero no hay nada oficial aún. No podemos esperar otra cosa que algo que no es bueno para los trabajadores. Esa fue la pretención del decreto del 2023. Son propuestas regresivas”, señaló, en diálogo con AM750.

En este camino, aseguró que “mientras las propuestas que se sancionen sean regresivas y afecten derechos constitucionales, se van a judicializar”.

“La respuesta va a ser que ni bien se presente se convoque a un consejo directivo de la CGT para definir los cursos de acción que no serán muy amables, sino que toda acción que pueda acompañar el rechazo”, sentenció Volcovinsky.