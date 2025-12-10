Caputo anunció una nueva baja de retenciones para el campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una baja permanente de las retenciones para el sector agroexportador. Lo hizo mediante un comunicado en su cuenta personal de X. Según informó, la reducción es de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, expresó el funcionario. En esa línea, remarcó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, y aseguró que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda valoró que con esta decisión “reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

En este camino, las alícuotas de la soja se reducirán del 26% al 24%, de sus productos derivados del 24,5% al 22,5%, del trigo y la cebada del 9,5% al 7,5%, del maíz y el sorgo del 9,5% al 8,5%, y del girasol del 5,5% al 4,5%.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la decisión oficial al sostener que “el camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal” y señaló que la reducción se aplicará desde hoy. Sin embargo, la baja de las retenciones no es automática, sino que entrará en vigencia cuando se publique formalmente en el Boletín Oficial. Se espera que suceda esta semana.

Impacto negativo

La medida del Gobierno busca que el campo liquide cosecha y contar con dólares genuinos para cumplir con el FMI con la meta de acumulación de reservas y afrontar los vencimientos de deuda del 9 de enero por más de 2.700 millones de dólares.

Sin embargo, los actores del campo, pese a que festejan, admiten que el impacto de la medida en la liquidación será marginal. “Indudablemente es una excelente noticia por lo inesperado, pero no va a influir en la liquidación porque es poco” el porcentaje de baja en la alícuota, advirtió a José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria (FAA).

Por otro lado, la medida tendrá un fuerte impacto negativo en la recaudación del Gobierno nacional: en un cálculo rápido, si se mantiene el nivel de exportación durante el 2026, la baja de las retenciones solo de la soja significará una pérdida de casi 400 millones de dólares.